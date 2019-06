Federer wint moeizaam in eerste duel op gras

De negenvoudig kampioen won in zijn eerste wedstrijd op gras van het jaar met 7-6 (1) 6-3 van de Australiër John Millman, die hem vorig jaar op de US Open in de vierde ronde nog verraste.

Federer kreeg tegen de nummer 57 van de wereld maar twee breakpoints en benutte er daar één van. In de laatste game moest Federer zich inspannen en na een kans op een break voor Millman maakte de 37-jarige Zwitser drie punten. De volgende tegenstander van Federer is de Fransman Jo-Wilfried Tsonga, die landgenoot Benoît Paire in twee sets versloeg. Vorig jaar verloor Federer in Halle in de finale van de Kroaat Borna Coric.

Op het gelijktijdige toernooi van Queen's werd vandaag niet gespeeld. Vanwege noodweer werd het volledige programma verplaatst naar woensdag.