Miraculeuze ontsnapping Federer op Australian Open

Er hing in Australië lange tijd een verrassing in de lucht. Dankzij een gewonnen tiebreak in het tweede bedrijf voorkwam Federer een 0-2 achterstand in sets tegen Millman, de nummer 47 van de wereld. Daarna leek de ervaring van Federer de doorslag te geven, maar Millman dwong tot groot genoegen van het Australische publiek een beslissende vijfde set af. Daarin kwam uitschakeling van Federer, zeker nadat hij al snel zijn service inleverde, steeds dichterbij.

De als derde geplaatste Federer liet zich echter niet zomaar uit het veld slaan en trok de stand toch weer gelijk (3-3). Vervolgens werkte hij in de zevende game twee breekkansen van Millman weg om op karakter alsnog door te stoten naar de overwinning. Daar had hij wel een supertiebreak voor nodig. Daarin werkte hij een 0-3 en 2-5 en 4-8 achterstand weg en sloeg alsnog toe dankzij zes opeenvolgende gewonnen punten (10-8),

Dankzij de benauwde zege behoort een zevende eindzege in Melbourne nog altijd tot de mogelijkheden, al zal Federer daarvoor in het vervolg van het majortoernooi toch uit een ander vaatje moeten gaan tappen. In de vierde ronde neemt Federer het op tegen de ongeplaatste Hongaar Marton Fucsovics, die hij twee jaar geleden ook trof in de vierde ronde. Destijdes werd het 6-4, 7-6 (3) en 6-2 voor de Zwitser.

Bekijk ook: Djokovic dankt tennislegende na snelle zege