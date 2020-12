Jerry Bengtson eerste voetballer met mondkapje

Zijn trainer Pedro Troglio heeft er geen problemen mee. Volgens hem speelt Bengtson nog steeds op hetzelfde niveau als voorheen. „Het is alleen een beetje gek omdat hij de enige is in onze competitie die met masker speelt”, zegt hij.

„De speler wil geen besmettingsbron worden voor zijn familie”, vertelde clubdokter Elmer Lopez eerder aan de Hondurese krant Diez. „Hij wil het zelf zo, er is geen protocol dat hem voorschrijft een mondmasker te dragen. Het gaat om een gewoon nylon masker voor sporters, dat ook gebruikt wordt door wielrenners en langeafstandslopers. Het masker is oncomfortabel en iets waar je aan moet wennen, want zodra de speler opgewonden of moe is, zal hij meer lucht nodig hebben. Daarom spelen de meesten liever zonder.”

