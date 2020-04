Manchester United houdt zich komende transferperiode rustig

„Ook het voetbal staat voor een grote uitdaging”, doelde Woodward op de gevolgen van het coronavirus. „Het wordt een heel andere transfermarkt. Natuurlijk heeft sportief succes veel prioriteit, maar we moeten eerst duidelijkheid hebben over de impact. Pas dan kunnen we voorzichtig terug naar de oude situatie.”

Manchester United werd voor de uitbraak van het coronavirus in verband gebracht met aanvallers als Harry Kane (Tottenham Hotspur) en Jadon Sancho (Borussia Dortmund).

Woodward wil voorlopig niet eens over mogelijke aanwinsten praten. „Laten we nu eerst een kijken of we de Premier League kunnen uitspelen, desnoods achter gesloten deuren. Het voetbal is pas weer terug als er fans op de tribune zitten.”