Wim Kieft: ’Ons voetbal staat op de wereldkaart dankzij Wim Jansen en zijn generatie’

Voetbal

Eerste Divisie-clubs hameren op anderhalve meter afstand op tribune

Met oproepen via de stadionspeaker, afgeplakte stoeltjes en „preventieve communicatie” hopen de voetbalclubs uit de Keuken Kampioen Divisie deze speelronde te zorgen voor voldoende afstand tussen de toeschouwers op de tribunes. Voor het eerst in ruim twee maanden is weer publiek welkom in de stadion...