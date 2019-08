Nederland mist promotie op EK atletiek

„Teleurstellend” noemde hoofdcoach atletiek Charles van Commenée de prestaties van Oranje. „Wij gingen hier naartoe om te winnen en dat is bij lange na niet gelukt. Beide sprintestafettes 4x100 lieten het afweten door wisselfouten en Jamile Samuel kon niet van start op de 200 meter vanwege achillespeesklachten. Daardoor lever je al bijna 30 punten in. En er waren ook teveel midden- en langeafstandlopers die te weinig in de tank hadden op het laatste stuk.”

Superieur

Van Commenée zag ook lichtpunten: „Nadine Visser krijgt hier de prijs voor de beste prestatie van het hele kampioenschap. Zij loopt 12.98 op de 100 meter horden met een forse tegenwind en ze verslaat een wereldtopper uit Wit-Rusland (Europees kampioene Herman, red.). Maar er waren er meer. Chris Garia liep sterk op de 200 meter, Denzel Comenentia was bij het kogelstoten superieur. En er waren ook veel atleten die gewoon naar vermogen hebben gepresteerd. Alle waardering daarvoor.”

Een aantal topatleten werd aan het eind van de wedstrijd gespaard voor de 4x400 meter: „Omdat we niet meer konden promoveren, hebben we atleten die grotere vissen hebben te vangen gespaard. Nick Smidt zit bijvoorbeeld vlakbij de WK-limiet op de 400 meter horden en die willen we sparen voor de wedstrijden die komen. Bovendien konden we nu twee andere jongens ervaring op laten doen op dit EK.”

Overwinningen bij vrouwen

Naast Visser, Garia en Comenentia boekte Nederland nog twee overwinningen bij de vrouwen. Op de 100 meter met Marije van Hunenstijn en op de 400 meter met Lisanne de Witte. Op de EK voor landenteams worden alle resultaten op veertig disciplines bij elkaar opgeteld. Portugal werd soeverein kampioen voor Wit-Rusland en Noorwegen en promoveert naar de Super League die in 2021 op het programma staat.

Daarin komen de acht allerbeste Europese landen tegen elkaar uit. Nederland miste in Sandnes de twee wereldtoppers Dafne Schippers en Sifan Hassan. Beiden gaven de voorkeur aan een trainingsblok in aanloop naar de wereldkampioenschappen atletiek die eind september in Doha van start gaan.