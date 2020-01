Stengs: ’Fantastisch als Memphis het EK haalt’

Hoewel Stengs zelf pas na vijftien maanden na zijn knieblessure zijn rentree maakte, lijkt de steraanvaller van Olympique Lyon er alles aan te doen om in juni het EK te halen, slechts een half jaar na de medische ingreep. Het lijkt onbegonnen werk.

„Wie weet”, houdt Stengs de moed er in voor zijn Oranje-ploeggenoot. „Het zou fantastisch zijn als het hem lukt. Hij is oersterk. We gaan het zien.”

Stengs kwam tot dusver een keer in actie voor het Nederlands elftal, maar mag gezien zijn huidige vorm en de blessures van Depay en Donyell Malen hopen op een plekje in de EK-selectie.

Depay is uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers van het huidige Oranje. Mede dankzij de vele treffers van de oud-PSV’er staat Nederland komende zomer na zes jaar weer op een eindtoernooi. Tot dusver speelde de aanvaller 52 interlands, waarin hij 19 goals maakte.

Premium: Klik op onderstaande link voor een interview van voetbalverslaggever Steven Kooijman met Calvin Stengs:

Calvin Stengs Ⓒ ED VAN DE POL