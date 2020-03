’Ronaldo en ploeggenoten Juventus leveren miljoenen aan salaris in’

Dat laat de club van Oranje-international Matthijs de Ligt zaterdag weten in een statement. Juventus denkt met de bezuinigingsoperatie maar liefst 90 miljoen euro uit te sparen.

Ook de regerend landskampioen van Italië is financieel getroffen door het coronavirus. De mededeling van de club uit Turijn volgt na berichtgeving in de Italiaanse media over een videoconference tussen Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon en aanvoerder Giorgio Chiellini. Zij zouden ingestemd hebben met de tijdelijke salarisverlaging.

De Ligt en zijn ploeggenoten horen komende week hoeveel ze moeten inleveren. Dat is afhankelijk van het salaris dat ze genieten. Volgens verschillende media zou het bij grootverdiener Ronaldo gaan om een bedrag van bijna 4 miljoen euro.

Juventus heeft als eerste club uit de Serie A met de complete selectie overeenstemming bereikt over salarisverlaging. Italië is hard getroffen door de pandemie, met meer dan 10.000 doden.

Familie Agnelli

Vorige week werd al bekend dat de familie Agnelli, een van de rijkste in Italië en ook bekend als geldschieter binnen de Italiaanse sportwereld van onder meer Juventus, een bedrag van 10 miljoen euro gedoneerd heeft aan het nationale burgerprotectieprogramma.