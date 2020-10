Droom gaat alsnog in vervulling voor oud-Ajacied Toby Alderweireld

Toby Alderweireld speelt donderdag met Tottenham Hotspur tegen Antwerp. Ⓒ Pool via REUTERS

Als er één Rode Duivel met Antwerpen geassocieerd wordt, is het Toby Alderweireld (31) wel. De verdediger gaat door het leven met de kathedraal van de stad op zijn voorarm getatoeëerd, maar een officiële wedstrijd op Antwerpse bodem speelde hij nog niet. Daar komt donderdagavond verandering in als hij met Tottenham Hotspur tegen Antwerp aantreedt. „Ik zat hier in het bezoekersvak bij die 5-3 derbywinst tegen Beerschot.”