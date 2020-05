’Trash talk’ tussen sportlegendes Woods en Brady voor uniek golfgevecht

Tiger Woods (l) samen met Phil Mickelson. Ⓒ AFP

Het eerste golfevenement nadat het coronavirus de mondiale sportwereld lamlegde is er meteen eentje om je vingers bij af te likken. In een charity-wedstrijd, The Match, voor Covid-19 zullen zondag vooral de ogen zijn gericht op Tiger Woods en Tom Brady. Beiden worden respectievelijk in de golfsport en American Football door velen als GOAT beschouwd, oftewel the Greatest Of All Time.