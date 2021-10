Ajax en Ziggo door tot 2025

Met het kunststukje in coronatijd verzekert Ajax zich dus twee jaar langer van de negen miljoen euro vast en twee miljoen aan bonussen, die de grootste kabelexploitant van Nederland jaarlijks betaalt.

Ziggo volgde in 2015 Aegon op als hoofdsponsor en verlengde in januari van dit jaar het contract al van 2022 tot 2023. Ajax heeft met afstand de meest lucratieve sponsordeal in het Nederlandse voetbal.

