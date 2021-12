Sport Kort: Bas Dost met twee goals belangrijk voor Brugge

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Harrie Lavreysen wint sprintklassement Champions League

Baanwielrenner Harrie Lavreysen heeft het sprintklassement van de Champions League op zijn naam geschreven. De Nederlander, regerend wereldkampioen en olympisch kampioen, eindigde bij de vierde en laatste wedstrijd van de cyclus in Londen als eerste op de sprint. Op de keirin werd Lavreysen tweede.

In de eindstand kwam Lavreysen door die resultaten uit op 147 punten. De Duitser Stefan Bötticher werd tweede met 133 punten.

Bas Dost met twee doelpunten belangrijk voor Brugge

22:43 uur Club Brugge houdt in de Belgische voetbalcompetitie koploper Union in het vizier. De regerend kampioen won de thuiswedstrijd tegen RFC Seraing met 3-2. Club heeft na zeventien speelronden een achterstand van 4 punten op Union, dat vrijdag al zegevierde bij STVV (1-2).

Bas Dost had een belangrijk aandeel in de zege. De Nederlandse spits benutte in de 17e minuut een strafschop, die was gegeven na een overtreding op aanvoerder Ruud Vormer. Op aangeven van Noa Lang verdubbelde Dost na een half uur spelen de voorsprong. In een vrij spectaculair duel vielen voor rust nog drie treffers, allemaal in de slotfase van de eerste helft.

Na rust wisten beide ploegen niet meer te scoren. Vormer ging na een uur spelen naar de kant en Dost in de 80e minuut. Lang speelde het gehele duel mee bij Club Brugge, dat dinsdag in de afsluitende groepswedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League Europese uitschakeling probeert te voorkomen.

Dick Jaspers grijpt naast wereldbekerzege

18.03 uur: Het is Dick Jaspers niet gelukt om voor de 26e keer in zijn carrière een wereldbekertoernooi driebanden te winnen. In de Egyptische badplaats Sharm El Sheikh verloor hij de finale van de Turkse biljarter Semih Sayginer, met 50-37 in 28 beurten.

Voor Sayginer is het zijn 7e overwinning van een World Cup. De Turkse speler, die bekend staat als Mister Magic, heeft maar liefst 17 jaar moeten wacht op zijn zevende titel, nadat hij een aatal jaren wegens een conflict met de Turkse bond, uit het circuit is geweest.

Deze zege leverde hem een cheque op van 16.000 euro. Jaspers gaat met 10.000 euro naar huis.

De thuisreis zal nog wel even op zich laten wachten, want in dezelfde locatie als waar dit toernooi werd gespeeld, wordt vanaf volgende week woensdag het wereldkampioenschap driebanden gehouden, waarvoor Jaspers is geplaatst als nummer één van de wereldranglijst.

Tennissers Rusland naar finale Davis Cup

16.24 uur: De Russische tennissers hebben de finale van de Davis Cup bereikt. Door twee zeges in het enkelspel op Duitsland verzekerde het team zich van een confrontatie met Kroatië in de finale op zondag in Madrid.

Rusland stelde in de eerste partij in de halve finale tegen Duitsland Andrej Roeblev op, de nummer 5 van de wereld. Roeblev rolde Dominik Köpfer op in twee sets: 6-4 6-0.

In het tweede enkelspel kwam Daniil Medvedev in actie voor het Russische team. De nummer 2 van de wereld rekende in twee sets af met Jan-Lennard Struff: 6-4 6-4.

Rusland wist de landenstrijd in het mannentennis twee keer te winnen, in 2002 en 2006.

Spelen in gevaar voor Noorse skivedette Jansrud door knieletsel

16.20 uur: De Noorse skivedette Kjetil Jansrud mist mogelijk de Olympische Spelen in Beijing. Hij heeft ernstig knieletsel opgelopen bij een crash vrijdag tijdens de super-G om de wereldbeker in Beaver Creek. De 36-jarige Jansrud veroverde in 2014 op de Spelen van Sotsji goud op deze discipline.

Teamarts Marc Strauss van de Noorse skibond meldde zaterdag dat Jansrud schade heeft aan onder meer zijn kruisband, maar kon nog niet zeggen of een operatie nodig is en hoe lang de skiër uitgeschakeld is.

Jansrud wist vrijdag na zijn val wel op eigen kracht naar beneden te skiën, maar hij hield wel zijn knie stevig vast. De Spelen in Beijing beginnen op 4 februari. Jansrud heeft aan vier Spelen meegedaan en won in totaal vijf medailles. Hij was in 2019 wereldkampioen op de afdaling.

Swiatek breekt na vijf jaar met coach

13.31 uur: De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft afscheid genomen van haar coach Piotr Sierzputowski. Het tweetal werkte meer dan vijf jaar samen, een periode waarin de nu 20-jarige Swiatek onder meer in 2020 Roland Garros won. Twee jaar daarvoor was ze al de beste bij de junioren op Wimbledon. Sierzputowski werd in 2020 door de vrouwentennisbond WTA gekozen tot coach van het jaar.

„Het was geen makkelijke beslissing en gaan werken met een andere coach is een echte uitdaging”, schrijft Swiatek op Instagram. „Ik ben er achter gekomen dat je in je professionele leven soms veranderingen moet doorvoeren om je verder te ontwikkelen. Ik bedank Piotr voor alles wat hij voor mij gedaan heeft.” Swiatek, momenteel de nummer 9 van de wereld, bracht de naam van haar nieuwe coach nog niet naar buiten.

Nieuwe directeur voor Russisch antidopingbureau

12.56 uur: Het Russische antidopingbureau Rusada heeft Veronika Loginova benoemd tot directeur. Haar belangrijkste taak is het vertrouwen in het Russische antidopingbeleid te herstellen. Na een reeks dopingschandalen is een groot aantal Russische atleten sinds 2015 uitgesloten van deelname aan internationale wedstrijden. Ook op de Winterspelen van Peking zullen de sporters uit Rusland niet onder hun vlag mogen uitkomen en is het volkslied taboe.

Loginova is onder meer adviseur van de rector van de Russische Internationale Olympische Universiteit voor antidopingprogramma’s en lid van de tuchtcommissie van de Russische atletiekfederatie. De Russische Associatie van Advocaten, een van de oprichters van Rusada, sprak de hoop uit dat de benoeming van Loginova ervoor zorgt dat de internationale sancties worden opgeheven. „Dit is een uiterst belangrijke stap en een mijlpaal in de terugkeer van de Russische vlag en volkslied in de competitie, evenals de opheffing van het verbod op grote internationale wedstrijden in Rusland”, aldus Vladimir Groezdev, de voorzitter van de organisatie.

Kunstrijdster Lindsay van Zundert test positief op corona

12.34 uur: Kunstrijdster Lindsay van Zundert, gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van Peking, heeft positief getest op corona. Hierdoor zit de 16-jarige schaatsster uit Etten-Leur sinds vrijdag vijf dagen thuis in quarantaine. Ze moet afzien van deelname aan de Golden Spin in Zagreb, een internationale wedstrijd die volgend weekend wordt verreden.

„Superjammer”, zegt Van Zundert. „De laatste weken heb ik hard gewerkt om vooral mijn vrije kür nog beter onder de knie te krijgen. Die had ik heel graag gereden bij de Golden Spin, maar dat kan nu dus niet. Dat is balen, vooral omdat ik me helemaal niet ziek voel of zo. Maar helaas, niks aan te doen…”

Omdat ze nu thuis in quarantaine moet, zal Van Zundert enkele ijstrainingen missen. „Gelukkig kan ik thuis oma’s kamer gebruiken om mijn off-ice oefeningen te doen”, zegt ze. „Dus als ik me verder goed blijf voelen, hoef ik niet eens zo veel trainingen te missen.”

Vorige week werd officieel bekend dat Van Zundert naar de Olympische Spelen mag, als eerste Nederlandse kunstrijdster sinds Dianne de Leeuw in 1976 (Innsbruck). De laatste wedstrijd die Van Zundert reed was de NRW Trophy in het Duitse Dortmund, die ze begin november voor de tweede keer op haar naam schreef. Nu de Golden Spin in Zagreb uit haar programma moet worden geschrapt, is het Europees Kampioenschap in Tallinn de eerstvolgende wedstrijd waarin ze op het ijs zal staan.

NBA eist boostervaccin van spelers en ondersteunend personeel

08.25 uur: De Amerikaanse profbasketbalcompetitie NBA eist van spelers en ondersteunend personeel dat ze uiterlijk 17 december een boostervaccin hebben gekregen. Spelers die niet aan de eis voldoen, moeten voor elke wedstrijd een test laten afnemen, zo meldt sportwebsite The Athletic. Personeel dat niet aan de eis voldoet, mag geen contact meer hebben met spelers.

Vooralsnog eiste de NBA wel dat personeel van de teams gevaccineerd was, maar hetzelfde werd niet opgelegd aan de spelers. Toch is zo’n 97 procent van de NBA-spelers gevaccineerd. Lokale autoriteiten eisen soms wel vaccinatie om mee te kunnen doen, zoals in New York waar Brooklyn Nets-vedette Kyrie Irving weigert een prik te halen en daarom niet inzetbaar is.

Basketballers Warriors thuis wel te sterk voor Suns

08.23 uur: Waar de basketballers van Phoenix Suns dinsdag thuis Golden State Warriors nog hadden verslagen, zag de ploeg drie dagen later in San Francisco een reeks van achttien overwinningen eindigen. De Warriors, nu weer koploper in de Western Conference van de Amerikaanse competitie NBA, wonnen voor de elfde keer op rij een thuiswedstrijd. Zoals al die voorgaande duels gebeurde dat met een verschil van ten minste tien punten: 118-96.

De Suns hadden voor het laatst op 27 oktober een duel verloren en namen eerder in de week de koppositie van de Warriors over. Maar mede dankzij 23 punten van Stephen Curry, met daarbij zes driepunters, werd het ditmaal een duidelijke overwinning voor de ploeg uit San Francisco, die op negentien overwinningen tegen drie nederlagen uitkwam. Phoenix, dat opnieuw aantrad zonder de geblesseerde topschutter Devin Booker, won net zo vaak maar heeft één nederlaag meer. Deandre Ayton was nu de speler van Phoenix met de meeste punten achter zijn naam: 23.

In het duel om de macht in Los Angeles waren de LA Clippers de hele partij de baas tegen de Lakers, maar bleef het desondanks tot het einde spannend: 119-115. Bij afwezigheid van Nicolas Batum, nog steeds in isolatie na een coronabesmetting, blonken Marcus Morris (21 punten) en Luke Kennard (19) uit. Paul George kwam ook nog tot negentien punten, acht assists en acht rebounds. Voor de Lakers waren de 27 punten van Anthony Davis en de 23 punten van LeBron James niet voldoende. James keerde terug nadat hij na een positieve test de afgelopen dagen twee keer negatief testte op Covid-19.