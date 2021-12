Sport Kort: NBA eist boostervaccin van spelers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

NBA eist boostervaccin van spelers en ondersteunend personeel

08.25 uur: De Amerikaanse profbasketbalcompetitie NBA eist van spelers en ondersteunend personeel dat ze uiterlijk 17 december een boostervaccin hebben gekregen. Spelers die niet aan de eis voldoen, moeten voor elke wedstrijd een test laten afnemen, zo meldt sportwebsite The Athletic. Personeel dat niet aan de eis voldoet, mag geen contact meer hebben met spelers.

Vooralsnog eiste de NBA wel dat personeel van de teams gevaccineerd was, maar hetzelfde werd niet opgelegd aan de spelers. Toch is zo’n 97 procent van de NBA-spelers gevaccineerd. Lokale autoriteiten eisen soms wel vaccinatie om mee te kunnen doen, zoals in New York waar Brooklyn Nets-vedette Kyrie Irving weigert een prik te halen en daarom niet inzetbaar is.

Basketballers Warriors thuis wel te sterk voor Suns

08.23 uur: Waar de basketballers van Phoenix Suns dinsdag thuis Golden State Warriors nog hadden verslagen, zag de ploeg drie dagen later in San Francisco een reeks van achttien overwinningen eindigen. De Warriors, nu weer koploper in de Western Conference van de Amerikaanse competitie NBA, wonnen voor de elfde keer op rij een thuiswedstrijd. Zoals al die voorgaande duels gebeurde dat met een verschil van ten minste tien punten: 118-96.

De Suns hadden voor het laatst op 27 oktober een duel verloren en namen eerder in de week de koppositie van de Warriors over. Maar mede dankzij 23 punten van Stephen Curry, met daarbij zes driepunters, werd het ditmaal een duidelijke overwinning voor de ploeg uit San Francisco, die op negentien overwinningen tegen drie nederlagen uitkwam. Phoenix, dat opnieuw aantrad zonder de geblesseerde topschutter Devin Booker, won net zo vaak maar heeft één nederlaag meer. Deandre Ayton was nu de speler van Phoenix met de meeste punten achter zijn naam: 23.

In het duel om de macht in Los Angeles waren de LA Clippers de hele partij de baas tegen de Lakers, maar bleef het desondanks tot het einde spannend: 119-115. Bij afwezigheid van Nicolas Batum, nog steeds in isolatie na een coronabesmetting, blonken Marcus Morris (21 punten) en Luke Kennard (19) uit. Paul George kwam ook nog tot negentien punten, acht assists en acht rebounds. Voor de Lakers waren de 27 punten van Anthony Davis en de 23 punten van LeBron James niet voldoende. James keerde terug nadat hij na een positieve test de afgelopen dagen twee keer negatief testte op Covid-19.