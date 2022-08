Verboden middel Nairo Quintana vormt volgens UCI serieus gevaar voor sporters

Premium Wielrennen

Jan Janssen greep 55 jaar geleden Vuelta-zege na mentale inzinking ploegmaat

Jan Janssen staat vooral bekend als de eerste Nederlandse Tour-winnaar in 1968, maar de wielerheld zorgde een jaar eerder al voor een Oranje-primeur met eindwinst in de Vuelta a España. Vrijdag, tijdens de Gran Salida in Utrecht, is Janssen om die reden present, maar ook als ereburger van de stad. I...