Kan Hakim Ziyech zich met Chelsea wreken voor Ajax-echec?

Manchester City debuteerde in 2011 in de Champions League en stond alleen in het seizoen 2015/2016 een keer in de halve eindstrijd.

Riyad Mahrez (L) loopt juichend weg na zijn eerste trteffer van de avond. Ⓒ EPA

Chelsea of Real Madrid?

Chelsea en Real Madrid gaan in Londen uitmaken wie het op 29 mei in de finale van de Champions League in Istanbul mag opnemen tegen Manchester City. De eerste wedstrijd, gespeeld in Madrid, eindigde in 1-1.

Chelsea kan voor het eerst sinds 2012 doordringen tot de eindstrijd. Negen jaar geleden waren ’The Blues’ Bayern München na strafschoppen de baas. Real Madrid stond in 2018 voor het laatst in de finale. ’De Koninklijke’ pakte drie jaar geleden voor de derde keer op een rij de Champions League.

Real is er nog nooit in geslaagd Chelsea te verslaan in een Europese wedstrijd. Twee keer werd het gelijk, twee keer won Chelsea.

Hakim Ziyech zal gebrand zijn om de eindstrijd te halen. De Marokkaan greep in 2019 als Ajacied net naast de Champions League-finale. In de Johan Cruijff ArenA maakte Tottenham Hotspur in de slotseconde een desastreus doelpunt, waardoor niet de Amsterdammers, maar de Londenaren doorgingen.

Chelsea-trainer Thomas Tuchel. Ⓒ BSR Agency

Tuchel wil score uit Madrid vergeten

Chelsea-trainer Thomas Tuchel gaat de return als een opzichzelfstaand duel benaderen. The Blues hebben een goede uitgangspositie na de 1-1 van vorige week in Madrid.

„Ik ken geen andere manier dan mijn team voor te bereiden en aan te moedigen om het duel te winnen”, aldus Tuchel, die met zijn ploeg aan 0-0 ook voldoende heeft voor een finaleplaats.

„Het belangrijkste is dat we zelfvertrouwen tonen en laten zien dat we het recht hebben om in de halve finales te staan. Want dat verdienen we. Maar zonder een bepaald niveau aan zelfvertrouwen hebben we geen kans tegen een team van het kaliber Real.”

Tuchel kan niet beschikken over middenvelder Mateo Kovacic en verdediger Antonio Rüdiger moet een gezichtsmasker dragen als hij onderdeel uitmaakt van de selectie. Real hoopt aanvoerder Sergio Ramos weer terug te hebben.

„Ik denk dat hij begint en we bereiden ons daar op voor. Maar we moeten ons daar niet door laten leiden. We moeten vertrouwen in onszelf hebben en geen angst hebben voor deze uitdaging.”

Vorig jaar plaatste Tuchel zich met Paris Saint-Germain voor de finale van de Champions League. Bayern München was daarin met 1-0 te sterk.

Zinedine Zidane met Eden Hazard. Ⓒ BSR Agency

Real kan beschikken over Hazard en Ramos

Zinedine Zidane heeft Eden Hazard en Sergio Ramos tot zijn beschikking. „Het is een heel goed moment voor hem om terug te komen. Hij is er klaar voor”, zei Zidane over Hazard, die in 2019 door Real werd overgenomen van Chelsea. „We zullen hem nodig hebben; we weten wat voor een speler hij is en dat hij ons veel kan brengen.”

Ramos is hersteld van een kuitblessure en een coronabesmetting, die hem enkele weken aan de kant hielden. „Ik ga niets riskeren. Maar Sergio zit bij de selectie en dat betekent dat hij klaar is om te spelen. Het belangrijkste is dat onze leider, onze aanvoerder, terug is.”