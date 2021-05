Live: Chelsea leidt tegen Real Madrid: 1-0

Volg het duel vanaf 21:00 uur via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

Sergio Ramos keert terug in het basiselftal van Real Madrid. De aanvoerder stond een aantal weken aan de kant vanwege een kuitblessure en een coronabesmetting. Ramos vormt tegen Chelsea samen met Eder Militao het centrum van de verdediging.

Eden Hazard heeft ook een basisplaats bij Real Madrid. De Belgische spelmaker heeft sinds zijn overstap van 2019 van Chelsea vaak met blessures te maken gehad, maar ook hij is op tijd fit.

Hakim Ziyech tijdens het duel met Real in Madrid. Ⓒ REUTERS

Ziyech

Bij Chelsea moet oud-Ajacied Hakim Ziyech wederom genoegen nemen met een rol als reserve.

Chelsea kan voor het eerst sinds 2012 doordringen tot de eindstrijd. Negen jaar geleden waren ’The Blues’ Bayern München na strafschoppen de baas. Real Madrid stond in 2018 voor het laatst in de finale. ’De Koninklijke’ pakte drie jaar geleden voor de derde keer op een rij de Champions League.

Real is er nog nooit in geslaagd Chelsea te verslaan in een Europese wedstrijd. Twee keer werd het gelijk, twee keer won Chelsea.

Riyad Mahrez (L) loopt juichend weg na zijn eerste trteffer van de avond. Ⓒ EPA

Manchester City

Manchester City wist zich dinsdag voor het eerst in de clubgeschiedenis te plaatsen voor de finale van de Champions League. Het elftal van trainer Pep Guardiola won met 2-0 van Paris Saint-Germain. Dat was ruim voldoende na de zege van 2-1 in Parijs, zes dagen eerder.

Herbeleef het duel hier via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

Manchester City debuteerde in 2011 in de Champions League en stond alleen in het seizoen 2015/2016 een keer in de halve eindstrijd.