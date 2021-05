Pep Guardiola hoopt dat geblesseerde Kylian Mbappé tégen zijn Manchester City meedoet: ’Voor het voetbal’

De Franse sterspeler blijft wel onzeker voor het Europese duel, in de competitiewedstrijd tegen Lens bleef hij zaterdag wegens een probleem in de rechterkuit aan de kant.

„Ik wacht tot het laatste moment om te beslissen of hij speelt of niet” vertelde PSG-tainer Pochettino maandag. „Maandagavond traint hij individueel. We zullen zien hoe zijn vorm is. We kunnen hem natuurlijk zeker gebruiken.”

City-coach Pep Guardiola gaat er alvast van uit dat Mbappé speelt. „Ik hoop het ook. Voor hem, voor de wedstrijd, voor het voetbal. Hij is een geweldige voetballer en ik kijk ernaar uit om hem weer te zien spelen.”

Kevin De Bruyne probeert een schot van Neymar te blokken. Ⓒ ANP/HH

Volg de wedstrijd tussen Manchester City en Paris Saint-Germain hier vanaf 21.00 uur op voet voor tussenstanden en statistieken