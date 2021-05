Statistieken: Chelsea klopt Real en staat na negen jaar weer in CL-finale

Herbeleef het duel hier via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

Chelsea treft zaterdag 29 mei Manchester City in de finale in Istanbul. Manchester United en Arsenal kunnen er donderdag voor zorgen dat ook de eindstrijd van de Europa League tussen twee Engelse clubs gaat.

Riyad Mahrez (L) loopt juichend weg na zijn eerste trteffer van de avond. Ⓒ EPA

Manchester City

Manchester City wist zich dinsdag voor het eerst in de clubgeschiedenis te plaatsen voor de finale van de Champions League. Het elftal van trainer Pep Guardiola won met 2-0 van Paris Saint-Germain. Dat was ruim voldoende na de zege van 2-1 in Parijs, zes dagen eerder.

Manchester City debuteerde in 2011 in de Champions League en stond alleen in het seizoen 2015/2016 een keer in de halve eindstrijd.