Olympisch comité Rusland rekent op eigen vlag bij Spelen

„Wij zijn een rechtmatig lid van de olympische beweging”, verklaarde voorzitter Stanislav Pozdniakov. „Daarom zijn we ervan overtuigd dat we een team voor Tokio kunnen samenstellen en zullen we er alles aan doen dat we de Russische kleuren kunnen verdedigen.”

Het wereldantidopingbureau WADA legde Rusland eerder deze maand onder meer een schorsing voor vier jaar op voor Olympische Spelen en WK’s vanwege het manipuleren van dopinggegevens. Rusland kondigde aan beroep aan te tekenen bij sporttribunaal CAS. Pozdniakov zei die stap te ondersteunen. Als de sancties gehandhaafd blijven mogen Russische sporters wel deelnemen aan de Spelen van Tokio en de Winterspelen van Peking 2022, maar alleen onder neutrale vlag. Ook moeten zij kunnen aantonen zich niet met doping te hebben ingelaten.