Wil Besseling foutloos tweede op Cran Canaria

„Dit is voor mij de eerste keer hier, dus ik wist niet wat ik kon verwachten”, zei Besseling, die een week eerder in Oostenrijk eveneens sterk speelde en als vierde eindigde. „Deze baan is gebouwd op wind en als die er weinig is, zoals nu, is die niet zo moeilijk. De kunst is wel om geduldig te blijven, je kansen te pakken en soms als je bal niet lekker ligt wat veiliger te spelen. Ik golf in ieder geval goed en kijk uit naar het weekend.”

Joost Luiten, leider na dag één, had het op de greens lastig waardoor hij van -7 slechts naar -9 ging. De leeftijdgenoot van Besseling staat daarmee op een gedeelde zestiende plaats, net als Darius van Driel. Beiden zijn daarmee zeker niet uitgeschakeld voor de hoofdprijs. Ook Lars van Meijel, de vierde Nederlander in het veld, heeft met -7 (33e) nog kans op een mooie cheque in het met 1,5 miljoen euro gedoteerde toernooi.