VIDEO Zhou met schrik vrij na megaklapper in Formule 1

De Chinees van Alfa Romeo knalde na contact met George Russell met zijn bolide over de kop over de bandenstapel heen. Het duurde lang voordat bekend werd hoe het er met hem aan toe was, maar de opluchting was enorm toen bleek dat hij ’oké’ was. Hij werd door een speciaal team uit zijn wagen bevrijd en met een stretcher afgevoerd. Hij is inmiddels naar het ziekenhuis, maar gelukkig wel bij bewustzijn, meldde zijn team.

Russell stond na het incident stil langs het asfalt en rende naar zijn collega toe om te kijken hoe het met hem ging. Hij is niet de enige coureur die betrokken raakte bij een incident. Alexander Albon kreeg Sebastian Vettel in de achterkant van zijn auto en crashte daarna ook hard. Hij kwam stevig in aanraking met Esteban Ocon en Yuki Tsunoda. Albon is inmiddels ook gearriveerd in het medical centre en ook met hem gaat het gelukkig ’oké’.