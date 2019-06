Bertens op dreef in Eastbourne

Bij het sterk bezette grastoernooi in Engeland won ze in de derde ronde van Anna-Lena Friedsam: twee keer 6-3. Bertens was na anderhalf uur klaar met de nummer 356 van de wereldranglijst uit Duitsland.

De nummer vier van de wereld poetste in de tweede set een dubbele break achterstand van het scorebord. In de volgende ronde stuit Bertens, die tijdens de partij een tape om haar enkel kreeg bevestigd, op Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland of de Deense titelverdedigster Carolina Wozniacki.

Bekijk ook: Bertens toont klasse op gras van Eastbourne

Bertens verloor vorig jaar in Eastbourne in haar eerste partij van de Roemeense Mihaela Buzarnescu. Het Engelse grastoernooi geldt als laatste test voor Wimbledon.