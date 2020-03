Shirts Oranje vallen in de smaak bij grote Spaanse sportkrant

Zowel het shirt dat Oranje op het zo succesvol verlopen EK 1988 droeg als de versie van tien jaar eerder van het WK 1978 staat op het lijstje. Er kan worden gestemd op het mooiste sportshirt aller tijden.

De concurrentie is hevig. Ook shirts, zoals die van Argentinië in 1986 en van Duitsland in 1990 behoren tot de laatste vijftig. Net als tricots van basketbalploeg Los Angeles Lakers, een tennisshirt van Andre Agassi uit 1990, en het truitje dat de wereldkampioen wielrennen mag dragen.