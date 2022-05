Van der Poel schiet uit startblokken in Giro en verovert eerste roze trui

Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) finishte als vijfde. Bauke Mollema (Trek-Segafredo) kwam als zevende over de streep. Tom Dumoulin finishte in een grote groep renners op vier seconden achter Van der Poel. De kopman van Jumbo-Visma werd 25e.

Topsprinter Caleb Ewan leek op een derde plaats af te stevenen, maar de Australiër van Lotto-Soudal tikte het wiel van Girmay aan en kwam luttele meters voor de finish ten val.

„Het kostte veel energie om op het einde nog naar voren te rijden. Mijn benen liepen vol en het deed echt pijn. Uiteindelijk was het heel close met Girmay”, aldus Van der Poel. „Het is heel mooi om na het geel, nu ook de roze trui te dragen. .We gaan kijken wat de tijdrit morgen gaat brengen. Ik ga in ieder geval mijn best doen om de roze trui te behouden.”

Mathieu van der Poel raast op de finish af. Op de achtergrond ligt Caleb Ewan op de grond. Ⓒ REUTERS

De 27-jarige Van der Poel, rijdend voor Alpecin-Fenix, droeg vorig jaar in de Tour de France, tijdens zijn debuut in een grote ronde, ook al de gele trui. Destijds won hij eveneens een etappe. Eerder dit jaar was hij ook al de beste in de Ronde van Vlaanderen en Dwars door Vlaanderen en hij zegevierde hij in een rit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

De openingsrit leidde het peloton over 195 kilometer van Boedapest naar Visegrád. Het Italiaanse Drone Hopper-Androni Giocattoli stuurde twee man vooruit. De kansloze Filippo Tagliani en Mattia Bais werden op ongeveer vijftien kilometer van de finish teruggegrepen door het peloton, dat vervolgens op hoge snelheid richting de oplopende slotkilometers reed.

Het profiel van de eerste etappe van de Giro d’Italia. Ⓒ Giro

De finish lag op een venijnige bult, met een lengte van 5,5 kilometer en gemiddelde stijgingspercentage van 4,2 procent. Vooraf was het de vraag of het klimmetje zwaar genoeg was voor de punchers of dat de sprinters nog net een kans maakten.

„De beklimming is niet echt lastig”, zei Van der Poel. „En je kan er voordeel uit halen als je goed beschut in het peloton kan blijven zitten. Het zal moeilijk worden om daar aan te vallen, en wellicht lastig om sprinters zoals Ewan af te schudden.”

Tom Dumoulin en Mathieu van der Poel praten met elkaar tijdens de eerste etappe. Ⓒ ANP/HH

Tweede etappe

De tweede etappe van de Giro betreft een tijdrit met start en finish in Boedapest. Het 9,2 kilometer lange parcours is zo goed als vlak, maar wel bochtig. Dumoulin zal als tweevoudig winnaar van olympisch zilver op de tijdrit zijn kans ruiken. „Misschien is het roze morgen wel voor mij”, verklaarde de Giro 2017-winnaar na afloop.