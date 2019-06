Regen spelbreker op Roland Garros

Vanwege regenval is tennissen in Parijs woensdag niet mogelijk. Omdat het de hele dag slecht weer blijft, besloten de organisatoren in de middag al het gehele dagprogramma te schrappen.

Bij de mannen zou de als eerste geplaatste Serviër Novak Djokovic het opnemen tegen de Duitser Alexander Zverev en de Oostenrijker Dominic Thiem tegen de Rus Karen Chatsjanov. In het vrouwentoernooi zijn de kwartfinales tussen de Roemeense Simona Halep en de Amerikaanse Amanda Anisimova en tussen de Amerikaanse Madison Keys en de Australische Ashleigh Barty naar donderdag verplaatst.

De Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer verzekerden zich dinsdag bij de mannen al van een plaats in de halve finales. Bij de vrouwen staan de Britse Johanna Konta en de Tsjechische Marketa Vondrousova bij de laatste vier.