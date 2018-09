Pereiro naar ziekenhuis voor schouder

Pereiro kwam na een val ongelukkig op zijn schouder terecht, maar kon wel verder spelen. Toch reist de Uruguayaan voor onderzoek af naar het ziekenhuis.

Ook Jürgen Locadia kampt met klachten, nadat hij door zijn enkel ging. De spits moest zich laten vervangen. "De dokter heeft het bekeken en de eerste inschatting is dat het meevalt, maar ik wil daar wel altijd voorzichtig mee zijn. We zullen het deze week in aanloop naar FC Volendam verder bekijken", aldus PSV-coach Phillip Cocu.