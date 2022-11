RTL raakt uitzendrechten Champions League kwijt

Vrijdag werd in de uitzending van Vandaag Inside op SBS6 door sportmarketeer Chris Woerts gezegd dat de zender de rechten kwijtraakt, en dat is zaterdag door een woordvoerder van RTL bevestigd. Momenteel worden de wedstrijden uit de Champions League uitgezonden op RTL 7. Door de uitschakeling van Ajax heeft Nederland na de winterstop geen vertegenwoordiger meer in het miljoenenbal. Ajax finishte als derde in de groep en speelt in de achtste finales van de Europa League.

Woerts, die namens Talpa de onderhandelingen doet over de voetbalrechten, vertelde in dezelfde uitzending ook dat Talpa de rechten van de Europa League kwijtraakt. Vanaf het seizoen 2024-2025 krijgt een andere partij de uitzendrechten.