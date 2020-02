Nieuwe Formule 1-bolide van Ferrari onthuld

In Reggio Emilia werd 223 jaar geleden de driekleurige Italiaanse vlag ontworpen. „Het plaatselijke theater is daarom voor ons de perfecte plek om de nieuwe auto te tonen”, liet teambaas Mattia Binotto (50) weten.

De naam SF1000 verwijst naar het feit dat Ferrari komend jaar z’n duizendste Grand Prix gaat rijden. Net als vorig jaar vormen Sebastian Vettel en Charles Leclerc het rijdersduo bij Ferrari. Leclerc bewees vorig jaar al meteen dat hij een serieuze uitdager voor Vettel was.

De Italiaanse bolides worden al jarenlang overvleugeld door de Mercedessen. Afgelopen seizoen eindigden de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Sebastian Vettel respectievelijk als vierde en vijfde in het WK achter wereldkampioen Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Max Verstappen.

Meer rood

Vettel begint aan zijn zesde seizoen voor Ferrari. In zijn voorlopig laatste contractjaar hoopt hij alsnog de hoge verwachtingen waar te maken. De viervoudige wereldkampioen bij Red Bull kwam vorig jaar dus niet verder dan de vijfde plek. „Ik houd nu al van mijn nieuwe wagen”, liet Vettel tijdens de Italiaanse show weten. „De auto is meer rood dan in het verleden. In technisch opzicht is het een stap vooruit. Ik kan niet wachten om er in te gaan racen.”

Leclerc eindigde in 2019 in zijn eerste jaar voor Ferrari als vierde. Ook hij hoopt met de SF1000 grote successen te kunnen boeken. De nieuwe bolide moet een betere wegligging hebben, met meer neerwaartse druk, waardoor vooral de prestaties in de bochten aanmerkelijk hoger zouden moeten uitvallen. Ferrari vierde in 2007 met de Fin Kimi Räikkönen de laatste wereldtitel.

De bolide zal voor het eerst echt te zien zijn tijdens de eerste testdag van de Formule 1 op 19 februari op het circuit van Barcelona.