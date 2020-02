Nuis en Krol wacht flinke klus

Pavel Kulizhnikov heeft goud, maar lijkt er niet blij mee te zijn. Thomas Krol en Kjeld Nuis weer wel met hun medailles. Ⓒ EPA

CALGARY - Er ligt nog een leuk klusje te wachten op Kjeld Nuis/ Thomas Krol van Jumbo-Visma, als ze volgende week op het nog snellere ijs van de Olympic Oval in Salt Lake City victorie willen kraaien op de 1000 meter. En het probleem is dat ze het ’niet helemaal’ zelf in de hand hebben om dat karwei te klaren…