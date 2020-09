Verstappen verwacht gevecht om tweede startrij

„We weten dat dit circuit ons niet het beste ligt”, aldus Verstappen, zevende in de tweede training. „We hebben wat verschillende niveaus qua downforce (neerwaartse druk, red.) uitgeprobeerd. De tweede training had beter kunnen gaan, maar we hebben wel een idee hoe we ons kunnen verbeteren richting zaterdag.”

Verstappen weet dat het geen abc’tje is dat hij zich, achter Mercedes, zomaar op de tweede startrij kwalificeert. Als Red Bull kiest voor een auto met weinig downforce is de RB16 dit seizoen lastiger te besturen, zo bewezen eerdere weekenden geregeld.

Verstappen: „Renault ziet er competitief uit en je weet nooit wie er nog meer bijzit. We moeten de juiste beslissing nemen wat downforce-niveaus betreft, maar moeten de auto ook stabiel houden. Als dat lukt, heb ik er wel vertrouwen in dat we het gevecht aan kunnen gaan tijdens de kwalificatie.”

