Red Bull-topman Helmut Marko: ‘Nu nog winnen in Brazilië’

,,Hoe ik me voel? Ja, relaxed…”, aldus de grote baas van Red Bull Racing. ,,We hebben onze voorsprong in het kampioenschap weer vergroot, maar we moeten ook volgende week in Brazilië winnen. Dan zijn we nóg meer ontspannen.”

Marko kwam opnieuw superlatieven tekort voor het optreden van Verstappen, die na de start vanaf plek drie de leiding overnam in Mexico. ,,Het late remmen van Max in die eerste bocht was ongekend. Hij was ongelooflijk vandaag, een klasse apart. En Sergio wordt ook sterker en sterker. Het verschil in de constructeursstand is maar één punt, maar het kampioenschap voor Max is verreweg het belangrijkst.”

