Oud-spitsen kiezen De Jong en Janssen Aftellen naar het WK: welke nummers 9 vergezellen Memphis?

Door Steven Kooijman en Jeroen Kapteijns

Memphis Depay is onomstreden onder Van Gaal, maar welke spitsen vergezellen hem? Ⓒ ANP/HH

Vrijdag maakt bondscoach Louis van Gaal de 26-koppige selectie voor het WK in Qatar bekend. Een van de hete hangijzers is wie van de vijf potentiële diepe spitsen, die zijn opgenomen in de voorlopige WK-selectie, hun koffers voor Qatar kunnen gaan pakken. De Telegraaf maakte een rondgang langs voormalige Oranje-spitsen over de in hun ogen beste keuze, waarbij blijkt dat de oud-internationals opvallend eensgezind zijn.