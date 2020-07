Bosz moet pechvogel Paulinho lang missen

De club van trainer Peter Bosz meldde een dag later dat Paulinho de voorste kruisbanden van zijn rechterknie heeft gescheurd en vrijdag wordt geopereerd. Zaterdag speelt Leverkusen in de finale om de DFB Pokal tegen Bayern München.

„Het is ongelooflijk jammer en bijna dramatisch dat Paulinho er nu bij het hoogtepunt van het seizoen in Berlijn niet bij kan zijn en ook het vervolg van de Europa League in augustus moet missen”, reageerde technisch directeur Simon Rolfes. „Zijn zware blessure motiveert ons nog meer om de beker ook voor hem te winnen.”

Paulinho komt sinds 2018 uit voor Leverkusen. Dit seizoen kwam hij tot dertien duels in de Bundesliga waarin hij drie keer scoorde.