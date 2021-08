Manchester United-clubicoon Denis Law open over dementie: ’Men moet weten dat ik heb genoten’

„Iedereen steunt je in deze strijd, Dennis”, zo laat United donderdag weten via een verklaring op de eigen website. „We bewonderen je moed en nederigheid om open te zijn over de diagnose.”

Law (81) kampt met een gemengde vorm van dementie, waarbij hij last heeft van zowel Alzheimer als vasculaire dementie. „Het is een zwaar jaar geweest en de langere periodes van zelf-isolatie hebben zeker niet geholpen”, aldus Law in een statement.

„Veel van mijn vrienden hebben te maken gehad met deze ziekte. Natuurlijk hoopte ik dat het mij niet zou overkomen. Ik maakte er zelfs grapjes over, terwijl ik de eerste voortekenen negeerde. Puur omdat ik niet wilde dat het waar is. Maar toch is het zo. Dat zorgt voor angst en frustraties en stemt me bezorgd. Ik maak me vooral zorgen om mijn familie. Zij zijn degenen die hier mee om moeten gaan.”

Law heeft een logische reden om zich kwetsbaar op te stellen en open te over zijn tanende gezondheid. „Ik weet nu nog wat er met me aan de hand is. Daarom treed ik zelf naar buiten met het nieuws. Ook omdat ik weet dat er dagen zullen komen dat ik het allemaal niet meer zo goed snap, wat ik trouwens een vreselijke gedachte vind. Ik wil ook niet dat mensen verdrietig zijn als ik me plekken, mensen of data niet meer kan herinneren. Men moet weten dat ik een prachtig leven heb gehad en overal van heb genoten.”

Topscorerslijst

Law droeg tussen 1962 en 1973 liefst 404 keer het shirt van Manchester United en maakte 237 doelpunten voor de club. Met dat aantal bezet hij de derde plek op de topscorerslijst aller tijden van de Mancunians. Alleen Wayne Rooney (253) en Sir Bobby Charlton (249) waren vaker trefzeker.

Verder speelde Law gedurende zijn carrière voor Huddersfield Town, Manchester City en het Italiaanse Torino. Bovendien kwam hij 55 keer uit voor de Schotse nationale ploeg. Hij maakte 30 treffers voor zijn land.

Donker hoofdstuk

Hoewel Law bij The Red Devils geldt als clubicoon, is hij ook verantwoordelijk voor een van de donkerste hoofdstukken in de clubgeschiedenis. In 1973 stapte Law na elf seizoenen over naar stadgenoot Manchester City. Met een doelpunt in de laatste wedstrijd van het seizoen, een onderling treffen tussen de twee clubs uit Manchester, zorgde hij er hoogstpersoonlijk voor dat United na 36 jaar op het hoogste niveau degradeerde.

Dennis Bergkamp

De vader van Dennis Bergkamp was een groot fan van Law en besloot zijn derde zoon in 1969 te vernoemen naar de Britse voetballer. Op aandringen van de tweede oudste kinderen werd aan de voornaam wel een extra ’n’ toegevoegd.