Analyse: PSV boert goed met zware investeringen

Met het PSV van Ruud van Nistelrooy bereikte Peter Bosz ten koste van Sturm Graz de play-offs tegen Rangers FC om een plaats in de groepsfase van de Champions League. Van Nistelrooy struikelde over de Schotten onder leiding toen van Giovanni van Bronckhorst. Bosz moet PSV behoeden voor een tweede verschutting in een jaar tijd tegen Rangers FC.