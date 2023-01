Duizenden fans bewijzen Pelé de laatste eer

Volgens Braziliaanse media werd een bloemenhulde gebracht, onder meer namens de huidige Braziliaanse ster Neymar en oud-international Romário, die nog bij PSV speelde. De nieuwe Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva wordt ook bij de wake verwacht.

Dinsdag wordt de kist door de straten van Santos, een kustplaats ten zuiden van São Paulo, gereden. De route loopt ook langs het huis van de 100-jarige nog levende moeder van Pelé. Na de optocht wordt de Braziliaan in besloten kring begraven.

Zoon en weduwe nemen afscheid

Eerder op de dag kwam de kist met daarin het lichaam van de voetballegende aan in het stadion van voetbalclub Santos. Zoon Edinho en weduwe Marcia Aoki namen als eersten publiekelijk afscheid van hun geliefde, gevolgd door onder meer FIFA-voorzitter Infantino.

Omstreeks 14.00 uur (Nederlandse tijd) ging de dodenwake in het Vila Belmiro-stadion van Santos van start. Daar werd de kist met daarin het lichaam van ’O Rei’ op de middencirkel van het veld geplaatst. Pelé had zelf gevraagd om in het stadion van zijn geliefde club zijn laatste eerbetoon te ontvangen.

De oud-aanvaller maakte tussen 1956 en 1974 288 doelpunten in het Vila Belmiro-stadion. De dodenwake zal in totaal 24 uur duren. Aansluitend is er nog een processie door de straten van zijn geliefde Santos.

Marcia Aoki (rechts in zwarte kleding) neemt emotioneel afscheid. Ⓒ ANP / Associated Press

De kist met Pelé wordt het stadion binnengedragen. Ⓒ ANP/HH

Volgens Braziliaanse media zal ook kersvers president Luiz Inácio Lula da Silva maandag, een dag na zijn inauguratie, de dodenwake voor voetballegende Pelé bijwonen. De 77-jarige Lula werd zondag voor de derde keer tot president van Brazilië uitgeroepen nadat hij de eed had afgelegd voor het Congres. Hij volgt de extreemrechtse president Jair Bolsonaro op, die twee dagen voor het einde van zijn mandaat het land verliet. Bolsonaro werd bij de verkiezingen van oktober 2022 door het icoon van de linkervleugel verslagen.

Maandag werd de kist tijdens een processie van het ziekenhuis over 80 kilometer naar het stadion gebracht. Het werd vergezeld door militaire politievoertuigen en een brandweerwagen. De stoet passeerde ook de woning van Dona Celeste, de moeder van Pelé die op de openingsdag van het WK voetbal nog haar honderdste verjaardag vierde.

Een fan wacht de lijkwagen met Pelé op. Ⓒ REUTERS

De lijkwagen arriveert bij Vila Belmiro. Ⓒ REUTERS

