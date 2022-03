Fred Grim betreurt snelle vertrek bij Willem II

„Ik heb samen met zijn collega’s goed bij Willem II kunnen werken”, zegt Grim. „Maar om meerdere redenen staan we na 25 wedstrijden niet daar waar we willen staan. Het is jammer dat de goede samenwerking met de mensen met wie ik dagelijks omging nu eindigt.”

Grim stelde na zijn aanstelling bij Willem II Denny Landzaat als assistent aan. In de winterstop vertrok keeperstrainer Harald Wapenaar na een conflict en haalde Willem II op verzoek van Grim Peter den Otter binnen.

Van Geel

Willem II gaat snel op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Algemeen directeur Martin van Geel is gevraagd daar een actieve rol in spelen. Als een trainer voor 1 april ontslagen wordt, dan moet de club iemand aanstellen die in bezit is van het diploma UEFA-pro, het hoogste trainersdiploma. Daarover beschikt niemand in de staf van Willem II.

Van Geel, die Willem II in het verleden als technisch directeur naar de Champions League leidde, neemt dus de taken van Joris Mathijsen voorlopig op zich. Mathijsen werkte bijna zes jaar als technisch directeur bij Willem II en zorgde er onder meer voor dat de club de bekerfinale en Europees voetbal haalde, de faciliteiten in het stadion aanzienlijk beter werden en er een eigen complex kwam voor de jeugdopleiding.

In een verklaring zegt de Raad van Commissarissen dat het zwaar valt afscheid te nemen van Mathijsen. De RvC stelt dat daar een verschil van inzicht over het te voeren technisch beleid aan ten grondslag ligt.