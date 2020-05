Tapia heeft geen toekomst meer in De Kuip

Het aflopende contract van de 24-jarige international van Peru wordt niet verlengd. Hij kan nu transfervrij overstappen naar een andere club.

Kampioen

Tapia belandde begin 2016 bij Feyenoord en was afkomstig van FC Twente. In Rotterdam kon Tapia de verwachtingen niet echt waarmaken, wel werd hij in 2017 landskampioen met Feyenoord.

In het seizoen 2018/2019 werd hij een half jaartje uitgeleend aan Willem II. Tapia was namens Feyenoord in 45 Eredivisie-duels actief.