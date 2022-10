Lavreysen en Hoogland naar kwartfinales keirin op WK baan

Titelverdediger Lavreysen won zijn heat, Hoogland finishte als tweede. Bij keirin komen zes renners in de baan, die om de winst sprinten na zes ronden. De eerste twee van elke heat gaan door naar de volgende ronde.

Tijmen van Loon kwam bij zijn eerste optreden ten val. De gevolgen waren niet ernstig, maar ook in de herkansingen slaagde hij er niet in zich te kwalificeren voor de kwartfinales. Die volgen iets na 16.00 uur.

Baanrenster Van de Wouw snel in kwalificatie sprint

Hetty van de Wouw heeft zich donderdag bij de WK baanwielrennen in Frankrijk rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales op de sprint. Dat deed de Brabantse door de derde tijd te rijden in de kwalificaties: 10,416. Laurine van Riessen bereikte via een omweg de laatste zestien.

Slechts de snelste vier sprintsters in de kwalificaties waren direct zeker van een plaats bij de beste zestien. De Duitse Lea Sophie Friedrich had de beste tijd: 10,357.

Van Riessen moest met de dertiende tijd (10,636) naar de tussenronde. Daarin was ze de Japanse Fuko Umekawa de baas.

Voor Van de Wouw was het een goede reactie na haar teleurstelling woensdag in de teamsprint. Ze zou met Shanne Braspennincx en Kyra Lamberink in de strijd om het brons uitkomen, maar moest door een administratieve fout aan de kant blijven. Niet Van de Wouw maar Steffie van der Peet bleek op de startlijst te staan. Een wissel was niet meer mogelijk waardoor Van de Wouw in tranen van de baan verdween.