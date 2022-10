WK baanwielrennen: Goud Harrie Lavreysen, zilver Jeffrey Hoogland op keirin

Op het Vélodrome van Saint-Quentin-en-Yvelines, waar over anderhalf jaar om de olympische medailles wordt gestreden, waren Lavreysen en Hoogland, samen met Roy van den Berg, een dag eerder nog onttroond als wereldkampioenen op de teamsprint.

Hoogland kwam bij het uitrijden hard ten val, maar kon nog wel te voet de piste verlaten.

Jeffrey Hoogland is tegen de grond geklapt. Ⓒ ANP/HH

Lavreysen en Hoogland waren erop gebrand revanche te nemen voor hun zeldzame nederlaag woensdag op de teamsprint. Na vier jaar overheersing moest het Nederlandse trio, met ook Roy van den Berg, het afleggen tegen Australië.

Van Loon onderuit

Tijmen van Loon bleef steken in de herkansingen. De jonge Amstelvener kwam in de eerste ronde ten val en slaagde er ook niet in via een omweg de kwartfinales te bereiken. Van Loon werd afgelopen zomer Europees kampioen sprint bij de beloften. Op de WK was hij ook reserve op de teamsprint.

Van Riessen naar halve finales sprint

Laurine van Riessen heeft zich geplaatst voor de halve finales op de sprint.Van Riessen was in de kwartfinales in twee heats te sterk voor de Duitse Pauline Sophie Grabosch.

Hetty van de Wouw slaagde er niet in de laatste vier te bereiken. Zij legde het in de kwartfinales in twee heats af tegen de Duitse titelverdedigster Emma Hinze. Het sprinttoernooi wordt vrijdag afgerond.