Volleybalsters verslaan Azerbeidzjan op EK

De ploeg van bondscoach Jamie Morrison was met 25-15 25-23 25-23 te sterk voor Azerbeidzjan.

In Boedapest won Nederland vrijdag eenvoudig van Roemenië. Tegen de Azerbeidzjaanse volleybalsters, die ook de eerste groepswedstrijd hadden gewonnen, ging het iets moeizamer. Nederland was echter een stuk sterker dan twee jaar geleden op het EK. Destijds won Oranje met 3-2 in de halve finales.

Oranje, de nummer zeven van de wereld, treft maandag Kroatië in groep C.