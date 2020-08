Wielerpeloton klaar voor herstart met Strade Bianche

Vorig jaar won de Fransman Julian Alaphilippe, terwijl bij de vrouwen de afgelopen twee jaar Nederlandse rensters zegevierden: in 2018 Anna van der Breggen en een jaar later Annemiek van Vleuten.

De vrouwen starten om 12.00 uur en arriveren na een koers over 136 kilometer rond 16.00 uur in Siena. Rond het middaguur zijn de mannen al onderweg voor een strijd over 184 kilometer. Over elf grindstroken telt het parcours in totaal 63 kilometer onverharde wegen. Behalve Alaphilippe wordt zeker Mathieu van der Poel voorin verwacht. Wout van Aert, de kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma, behoort ook tot de kanshebbers. De Belg werd al twee keer derde.

Er worden hoge temperaturen verwacht in Toscane, waar de renners na al die grindstroken kort voor de finish nog de Via Santa Caterina wacht, een klimmetje met een maximaal stijgingspercentage van 16 procent. De aankomst van de mannen wordt rond 18.30 uur verwacht.

De Strade Bianche zou eigenlijk op 7 maart plaatsvinden, maar de uitbraak van het coronavirus voorkwam dat.