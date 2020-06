Manchester United treurt om overlijden van oud-speler Dunne (78)

In 1968 beleefde hij met de eindzege in de Europa Cup I het hoogtepunt van zijn carrière. Dunne maakte toen deel uit van een gedenkwaardig team met daarin onder meer Bobby Charlton en George Best. Matt Busby, die tien jaar eerder de vliegramp van de club in het Duitse München had overleefd, fungeerde als coach.

Dunne kwam in 1960 bij United terecht en bleef de club dertien jaar trouw. Nadien speelde hij nog zes seizoenen voor Bolton Wanderers. Hij sloot zijn loopbaan uiteindelijk in de Verenigde Staten af.