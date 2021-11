Toto Wolff baalt van eigen coureurs: ’Dat zou nooit mogen gebeuren’

„Dat zou nooit mogen gebeuren”, mokte Wolff na afloop bij Sky Sports. „Ze hebben te veel ruimte gegeven aan Verstappen. Ook die spin van Valtteri daarna en het puntenverlies, het is op z’n zachts gezegd erg irritant.”

„We hadden de race niet kunnen winnen, ook al hadden we nog voor ze gelegen na bocht 1. Je moet Red Bull wel feliciteren, zij zaten vandaag gewoon op een heel ander niveau. Voor Lewis’ kampioenschap was dit een gevalletje schadebeperking”, verzuchtte Wolff.

Ondanks dat het volgens de teambaas een dag om nooit te vergeten was, weigert Wolff in het negatieve te blijven hangen. „We moeten naar het positieve kijken. Lewis reed een sterke race, dat is het hoogtepunt. We moeten onszelf weer oppakken voor de volgende race”, eindigde hij.