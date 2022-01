Gelekte beelden Australische nieuwslezers: ’Novak Djokovic een achterbakse klootzak’

De twee - Mike Amor en Rebecca Maddern - zijn niet mals voor de Serviër, die ze van leugens over zijn positieve coronatest en whereabouts betichten. De nieuwslezers hebben hun excuses aangeboden en televisienetwerk Seven West Media is een intern onderzoek gestart.

„Hij is een liegende achterbakse klootzak”, zegt er een. „Ja, met zijn bullshit-excuus. Maar ik denk dat hij ermee wegkomt”, reageert de ander.

Positieve test

Djokovic kreeg van de Australian Open een medische uitzondering om toch mee te doen ondanks het feit dat hij niet is gevaccineerd tegen het coronavirus. Eenmaal aangenomen bij de grens bleek zijn visum vorige week toch niet alle eisen te voldoen en werd hij in een quarantainehotel gezet in afwachting van een uitspraak van de rechter. Die bepaalde dat Djokovic niet het land uit hoeft. De Australische minister van immigratie Alex Hawke kan nog altijd anders beslissen.

De afgelopen dagen kwam naar buiten dat iemand uit zijn team in de reisdocumenten van Djokovic had ingevuld dat hij niet meer had gereisd in de twee weken voorafgaand aan zijn trip naar Melbourne. Dit bleek onwaar. Hij dook onder meer op in Marbella. Hiervoor bood de 34-jarige Serviër zijn excuses aan. En ook voor het feit dat hij ondanks een positieve test een journalist van l’Equipe naar Belgrado liet komen voor een interview op 18 december, terwijl Djokovic in quarantaine had moeten zitten omdat hij positief was getest. De man was niet op de hoogte, bleek woensdag.