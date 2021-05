Spaanse dubbelslag voor Van Vleuten? ’Het wordt attent koersen’

De 38-jarige renster van Team Movistar komt in actie tijdens de Navarra Women’s Elite Classics, en de finish van die race is in Pamplona. In die stad is de thuisbasis van Movistar. „Het kan wel een pittige koers worden”, zegt Van Vleuten op haar eigen website. „Het is allemaal wat meer open en als het gaat waaien, kan het zelfs in waaiers getrokken worden. Dat wordt dus attent koersen.”

Zwaarder parcours

De overwinning in de Emakumeen Nafarroako Women’s Elite Classics betekende voor Van Vleuten donderdag haar vijfde overwinning van het seizoen. „De organisatie had nog wat extra klimmen in de wedstrijd gegooid ten opzichte van de vorige keer. Daardoor was het nog lastiger. Bovendien was het heel slecht weer en dat maakte het alleen nog maar zwaarder.”

Van Vleuten kwam na 128 kilometer tussen Zudaire en Lekunberri met een minieme voorsprong op landgenote Demi Vollering over de streep. De Italiaanse Elissa Longo Borghini werd derde. „Een zware koers is ook wel weer in mijn voordeel. Dan kan ik wel omdenken, om het maar zo te zeggen. Daarbij reed de ploeg echt ontzettend goed. Sara Martin is pas 22 jaar, maar ik had het idee dat ze een brommer in had geslikt.”

Juichen

Op de laatste lange klim kwam Van Vleuten gelijk boven met Vollering, maar ze kreeg haar landgenote er niet direct af. Nadat de vier andere rensters uit de kopgroep, waaronder Longo Borghini, zich weer bij het duo hadden gevoegd, deed de Italiaanse een aanval. Van Vleuten: „Daar klapte ik overheen en toen was ik alleen weg, met drie kilometer te gaan. Demi wist nog naar mijn wiel toe te rijden, maar ik bleef haar voor. Ik durfde alleen niet te juichen, want ik wist niet waar ze zat.”