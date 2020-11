Drama met Shirin van Anrooij drukt zege Lucinda Brand naar achtergrond

Shirin van Anrooij. Ⓒ ANP/HH

De vreugde van haar solozege veranderde snel in bezorgdheid. Lucinda Brand heerste tijdens de eerste wereldbeker veldrijden in Tabor, maar hoorde na haar glansrijke optreden over het drama dat haar land- en ploeggenote Shirin van Anrooij ten deel was gevallen. Kort na het startschot was de wereldkampioene junioren een van de grootste slachtoffers van een valpartij.