Man City houdt voordeel in titelstrijd na weergaloze topper tegen Liverpool

City liet er geen twijfel over bestaan dat het de ploeg wilde zijn die de klap uit zou delen, in plaats van hem te incasseren. De Citizens stormden in de openingsfase van het duel richting het doel van Liverpool en lieten Van Dijk en consorten flink schutteren. Doelman Alisson was nog even sta-in-de-weg op een wereldkans van Raheem Sterling, maar moest desalniettemin al in minuut vijf vissen. Het was Kevin de Bruyne die via de binnenkant van de paal het Etihad Stadium deed ontploffen.

Raheem Sterling (r.) Ⓒ ANP/HH

Het duel, waarvoor de verwachtingen richting aftrap tot grote hoogten waren gestuwd, stelde vanaf dat moment eigenlijk geen moment meer teleur. Zo liet Liverpool al binnen het kwarter zien dat de champagne in Manchester echt nog niet koud kan, door via Diego Jota de stand gelijk te trekken. De gastheren lieten zich door die tegenslag op hun beurt weer niet van de wijs brengen, en legden de ene na de andere flitsende combinatie op de mat. Het was dan ook wachten op een nieuwe voorsprong voor de ploeg van Pep Guardiola, en die 2-1 kwam er na ruim een half uur voetballen via Gabriel Jesus.

Liverpool liet zich nu wél enigszins van de wijs brengen. Zelfs de doorgaans onverstoorbare Virgil van Dijk liet zich er toe verleiden een bal knullig over de zijlijn te spelen. Richting rust kwamen de Reds zelfs nog heel goed weg, toen Bernardo Silva op de paal schoot.

Jürgen Klopp moet in de kleedkamer stevig ’de puntjes op de i’ hebben gezet, want koud terug op het veld trok Sadio Mané de stand opnieuw gelijk. Dat de aanvallend ingestelde ploegen elkaar geen strobreed toegeven bleek daarmee maar weer eens, al bleef City in eigen huis wel de bovenliggende partij. Dat leek na een dik uur spelen te leiden tot de 3-2, toen Raheem Sterling een geweldig uitgespeelde aanval afrondde. De Engelsman was echter vertrokken vanuit buitenspelpositie, waardoor het volgende blauwe feestje ruw werd verstoord.

Mané toonde zijn klasse met de gelijkmaker kort na rust. Ⓒ ANP/HH

Steekspel

Naarmate de tweede helft vorderde sloop aan twee kanten toch ook enige voorzichtigheid in de ploeg. Een late nederlaag zou voor beide ploegen uiteraard zeer onwenselijk zijn, waardoor het over en weer wervelende aanvalsspel tot een halt kwam. Met name Liverpool zakte in om City op te vangen.

Dat kostte nog de nodige moeite, niet in de laatste plaats voor Van Dijk. De Oranje-captain moest enkele minuten voor tijd licht aan de noodrem trekken, waarna de thuisploeg op een ideale plek nog een vrije trap mocht nemen. Het leek een klusje voor De Bruyne, maar het werd Riyad Mahrez die de bal heerlijk voorbij de muur krulde. Slechts de paal stond een late heldenrol in de weg.

Met de puntendeling blijft Manchester City aan kop van de Premier League. Liverpool heeft nog zeven wedstrijden om het minimale gat op de ranglijst te overbruggen.

Krul tegen Weghorst

Ook verderop in de competitie werd zondag gevoetbald. Tim Krul en Wout Weghorst troffen elkaar bij Norwich City - Burnley, waarbij de Nederlandse doelman aan het langste eind trok: 2-0. Weghorst begon in de basis, maar kon geen potten breken en werd gewisseld. Leicester City trof Crystal Palace en won met 2-1, terwijl Brentford de volle buit in eigen huis hield met een 2-0 zege op West Ham United.