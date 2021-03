Dylan van Baarle stijgt in peilingen, Mathieu van der Poel zaait twijfel

Dylan van Baarle komt juichend over de finish. Ⓒ Foto AFP

WAREGEM - Alsof ze het hadden afgesproken. Dylan van Baarle deed het op z’n ’Mathieu van der Poels’ in Dwars Door Vlaanderen, terwijl de topfavoriet er zelf compleet doorheen zakte. MvdP kende een offday, en Van Baarle beloonde zijn supervorm met zijn eerste overwinning in een (semi)klassieker. Meteen steeg de trouwe soldaat van Ineos-Grenadiers met stip in de peilingen voor de Ronde van Vlaanderen van zondag, waar Van der Poel twijfel zaaide.