Vangelis Pavlidis dicht bij rentree in wedstrijdselectie van AZ

Dat is goed nieuws voor Pascal Jansen en de zijnen. De Griek raakte op 28 augustus in het uitduel met Cambuur Leeuwarden geblesseerd, nadat hij een geweldige seizoenopening beleefde. Pavlidis (23) was in negen duels goed voor zes goals en zes assists.

De Griekse aanvaller reisde deze week met de AZ mee naar Liechtenstein. ,,Woensdagavond heeft hij de training op het duel met FC Vaduz volledig kunnen meedraaien”, vertelde AZ-trainer Jansen na thuiskomst in Nederland. ,,Daar ben ik hartstikke blij mee.”

Hoewel Pavlidis niet bij de selectie zat voor het met 2-1 gewonnen Conference Leagueduel met Vaduz, ligt een snelle rentree op de loer. De centrumspits trainde ook vrijdag volledig mee met de A-selectie. ,,Dat zag er goed uit”, aldus Jansen.

Maar dat wil niet automatisch zeggen dat Pavlidis mee de bus in stapt naar Volendam, het dorp waar Pascal Jansen in zijn vroege jeugdjaren heeft gewoond (,,Mijn ouders zijn er getrouwd’’), aldus de hoofdtrainer. ,,Het heeft te maken met hoe Vangelis reageert op de laatste trainingen”, aldus de trainer. ,,Als hij morgen weer op het veld kan staan en de reacties zijn positief, is hij volgens mij dicht bij aansluiting voor zondag.”

Mihailovic

De spelers van AZ zullen komende week voor de eerste keer hun nieuwe collega Djordje Mihailovic kunnen verwelkomen. Het MLS-seizoen van de Amerikaanse middenvelder van CF Montreal, goed voor zes caps maar niet opgenomen in de WK-selectie, zit er door de uitschakeling in de play-offs door New York City FC sinds afgelopen zondag op.

Jansen verwacht dat de 23-jarige topaankoop aanstaande maandag op Schiphol landt. ,,Hij zal dan waarschijnlijk vanaf dinsdag op ons trainingsveld staan.” Jansen wil van de tijd gebruik maken om Mihailovic, die pas van 1 januari 2023 officieel inzetbaar is, klaar te stomen voor de tweede seizoenshelft, die voor AZ op 7 januari thuis tegen Vitesse begint. ,,We gaan volop gebruik maken van het feit dat hij nu beschikbaar is, zodat hij één en ander kan opstarten.”